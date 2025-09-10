Συγκεκριμένα η κυβέρνηση μεταξύ των άλλων μέτρων ανακοίνωσε και την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, δέκα χρόνια μετά την επιβολή του, διορθώνοντας μια στρέβλωση που είχε δημιουργήσει συνθήκες άνισης μεταχείρισης για τις ελληνικές πλατφόρμες σε σχέση με τις διεθνείς υπηρεσίες streaming, όπως το Netflix, οι οποίες δεν επιβαρύνονταν με την αντίστοιχη χρέωση.

Από τον Ιανουάριο του 2026, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο λογαριασμοί συνδρομητικής τηλεόρασης, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα πάψουν να επιβαρύνονται με το τέλος ύψους 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού.

Το τέλος θεσπίστηκε με τον νόμο 4389/2016 και άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με τις τότε διατάξεις, επιβαλλόταν σε κάθε λογαριασμό συνδρομητικής τηλεόρασης, υπολογιζόμενο επί του συνόλου της χρέωσης, πριν από τον ΦΠΑ. Εισπραττόταν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και αποδιδόταν μηνιαίως στο Δημόσιο, ενώ δεν προβλέπονταν απαλλαγές ούτε για φυσικά πρόσωπα ούτε για ειδικές κατηγορίες.

Η κατάργηση του τέλους θεωρείται σημαντική ελάφρυνση για τους συνδρομητές, αλλά και μέτρο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών πλατφορμών.