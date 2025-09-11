Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, Αξιότιμοι γονείς και εκπαιδευτικοί,

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα. Κάθε Σεπτέμβρης αποτελεί μια νέα αφετηρία, γεμάτη ελπίδες, στόχους και όνειρα, που όλοι μαζί –μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και τοπική κοινωνία– καλούμαστε να στηρίξουμε και να καλλιεργήσουμε.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου βρίσκεται δίπλα σας, μεριμνώντας για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και δημιουργώντας τις συνθήκες που αξίζουν στα παιδιά μας. Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ισότητας και συνεργασίας.

Αγαπητά μας παιδιά, να θυμάστε ότι η γνώση είναι το πιο πολύτιμο εφόδιο για το μέλλον σας. Με επιμονή, φαντασία και προσπάθεια μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας και να συμβάλετε σε έναν καλύτερο κόσμο.

Εύχομαι σε όλους μια δημιουργική σχολική χρονιά, με επιτυχίες, χαμόγελα και όμορφες εμπειρίες.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου