Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνέντευξή της, μεταξύ των άλλων, ανέφερε και τα εξής:

«Η επιδότηση ενοικίου έως 200 ευρώ τον μήνα θα αφορά δημόσιους λειτουργούς που τοποθετούνται σε απομακρυσμένες, νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, εκεί δηλαδή όπου το κόστος στέγασης είναι δυσανάλογα υψηλό και οι ανάγκες μεγάλες. Το ποσό θα διαμορφώνεται ανάλογα με την γεωγραφική κατηγορία.

Στις ζώνες υψηλού κόστους, όπως τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, το επίδομα θα πλησιάζει το ανώτατο όριο, ενώ σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές με χαμηλότερο κόστος γης θα είναι πιο περιορισμένο. Θα δίνεται τόσο σε μόνιμους όσο και σε αναπληρωτές και δεν περιορίζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους κρίσιμους κλάδους του Δημοσίου, όπως νοσηλευτές, αστυνομικούς, στρατιωτικούς κ.ά.

Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση στο έργο τους και ταυτόχρονα μια ουσιαστική στήριξη: τους προσφέρουμε αξιοπρέπεια, σταθερότητα και σιγουριά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην αποστολή τους.»