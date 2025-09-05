Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.