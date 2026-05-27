Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες για νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS, η οποία επιχειρεί να εξαπατήσει ανυποψίαστους χρήστες εμφανίζοντας μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από το gov.gr.

Οι επιτήδειοι αποστέλλουν SMS σχετικά με δήθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, ενώ το μήνυμα εμφανίζεται μέσα στην πραγματική συνομιλία του gov.gr στο κινητό τηλέφωνο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα πειστικό και δύσκολο να εντοπιστεί ως απάτη.

Το σύνδεσμο (link) που περιλαμβάνει το μήνυμα οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητούνται αρχικά στοιχεία όπως:

αριθμός πινακίδας,

στοιχεία ταυτότητας,

και στη συνέχεια ζητούνται στοιχεία τραπεζικής κάρτας για δήθεν πληρωμή του προστίμου.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται φράσεις πίεσης όπως:

«λήγει σήμερα»

«τελευταία ειδοποίηση»

Για οποιονδήποτε έλεγχο, πληρωμή ή ενημέρωση, η πρόσβαση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της επίσημης πλατφόρμας του gov.gr, πληκτρολογώντας χειροκίνητα τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή και όχι μέσω συνδέσμων από μηνύματα.