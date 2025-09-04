Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, και αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τις τοποθετήσεις των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Ψήφισμα υπέρ των κτηνοτρόφων της Κρήτης σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αναγκαία στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με την παρακάτω παρατήρηση από την πλευρά της δημοτικής παράταξης Λασιθιώτικο Κάλεσμα 2023: “Ψηφίζουμε θετικά (μολονότι κάποια σημεία χρήζουν αποσαφήνισης προκειμένου να τυγχάνουν στήριξης οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι και όχι οι φερόμενοι που λειτουργούν εις βάρος των πραγματικών)”.

Η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τοπικής και εθνικής οικονομίας, συνδεδεμένο άμεσα με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, τη διατήρηση της υπαίθρου ζωντανής και την προστασία του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα που απειλούν την ίδια την επιβίωση του κλάδου, όπως:

• το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωοτροφών, ενέργειας και καυσίμων,

• οι χαμηλές τιμές διάθεσης του κρέατος και του γάλακτος,

• η καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

• η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης από την Πολιτεία.

Ο Δήμος μας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των κτηνοτρόφων στην τοπική ανάπτυξη και τη διατροφική επάρκεια της χώρας, οφείλει να σταθεί αρωγός στον αγώνα τους για δίκαια αιτήματα και βιώσιμες συνθήκες παραγωγής.