Ψηφίστηκε στις 29.12.2025 ο ισολογισμός του έτους 2024 κατά πλειοψηφία παρά τη θετική του εικόνα σε σχέση με τον ισολογισμό προηγουμένων ετών. Τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού που αποτυπώνει την πιο θετική εικόνα του Δήμου μας ειναι τα εξής:

1. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στα 2.128.080,72 ευρώ απο 1.371.361,55 που ήταν το έτος 2023 . Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας (προς προμηθευτές κλπ) μειώθηκαν στο 1.242.201,39 ευρώ απο 1.920.786,55 ( μείωση κατά 680.000 περίπου ).

2. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρατηρούμε , οι επιχορηγήσεις ανέρχονται στο ποσό του 1.583.287,63 απο 1.080.725,92 που ήταν το έτος 2023 , μια σημαντική αύξηση που τρέξαμε και πήραμε στο Δήμο μας .

3. Παρατηρούμε ότι τα έκτακτα έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις ανέρχονται στο ποσό των 274.246,74 ευρώ απο 28.703,82 που ανέρχοταν το έτος 2023 τα οποία αφορούν χρέη προηγουμένων ετών ύδρευσης και αποχεύτεσης .

4. Και η πιο σημαντική παρατήρηση στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται με θετικό πρόσιμο στο ποσό των 86.618,77 απο ΕΛΛΕΙΜΜΑ 587.642,51 που ήταν το έτος 2023 .