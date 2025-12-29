Ένα ψυχρό σύστημα θα επηρεάσει την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες του 2025, φέρνοντας πτώση θερμοκρασίας και βροχές κυρίως στα ανατολικά.

Σήμερα, Δευτέρα 29/12, υπάρχουν κατά τόπους νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια, με θερμοκρασίες 10-18°C.

Την Τρίτη 30/12 οι νεφώσεις θα αυξηθούν και από το απόγευμα αναμένονται βροχές.

Την Τετάρτη 31/12 το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Την Πέμπτη 1/1/2026 ο καιρός θα είναι ψυχρός, με πρωινές θερμοκρασίες κάτω από 5°C στα ορεινά και βροχές, ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστούν διαστήματα ηλιοφάνειας.