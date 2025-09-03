Την ώρα που τα προβλήματα σε σχολικά κτίρια του Λασιθίου σπάνε κόκκαλα, με τους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να ανησυχούν δικαιολογημένα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω του τοπικού της βουλευτή προσπαθεί να εμφανίσει το μαύρο-άσπρο. Το αφήγημα τους είναι ότι με την υλοποίηση των εργασιών σε 4 από τα 129 σχολεία του Λασιθίου μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, αποδεικνύουν την μεγάλη τους ευαισθησία και την φιλολαϊκή διάσταση της πολιτικής τους. Προφανώς και πρόκειται για απαραίτητες και αναγκαίες παρεμβάσεις που όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό για την σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία του συνόλου των σχολικών κτιρίων.

Με δεδομένη την αρνητική πείρα και στο ζήτημα της σχολικής στέγης, που έχει αποκομίσει ο λασιθιώτικος λαός διαχρονικά από τις κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, όπου η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η διαχρονική απαξίωση συνολικά της δημόσιας παιδείας είναι “κανονικότητα”, και οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες των 4 σχολικών μονάδων, τουλάχιστον πρόκληση μπορούν να θεωρηθούν οι φαμφαρώδεις δηλώσεις του κυβερνητικού βουλευτή Γ.Πλακιωτάκη στην καλοκαιρινή του περιοδεία στο Λασίθι, ο οποίος είχε από κοντά και τις δημοτικές αρχές να ανταλλάσσουν συχαρίκια και φιλοφρονήσεις. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν πρέπει να αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού: όταν τα κονδύλια του πολυδιαφημισμένου προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου” είναι ψίχουλα, σε σχέση με τις ανάγκες των σχολικών υποδομών(αφορούν μόνο το 3% περίπου του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας), ενώ αποκλείει κατασκευαστικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με θέματα ελέγχου στατικότητας και θωράκισης των κτιρίων, όταν ακόμη και σήμερα παιδιά στεγάζονται σε προκάτ αίθουσες, όταν τα σχολεία ξεκινούν άλλη μία σχολική χρονιά με κενά σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται με καταστολή και πειθαρχικά κάθε φορά που διεκδικούν τα στοιχειώδη.

Η κυβέρνηση επιστρατεύει όλα της τα όπλα, για να εμφανίσει μία εικονική πραγματικότητα που καμία σχέση δεν έχει με όσα βιώνει ο λαός εξαιτίας της πολιτική που υπηρετεί, ιδίως αυτή την περίοδο όπου η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την προσαρμογή της οικονομίας της στη λεγόμενη «πολεμική οικονομία». Η κυβέρνηση σε αυτό το πλαίσιο συντονίζεται με τους συμμάχους της αστικής τάξης και υλοποιεί αυτό που κυνικά είπε το κοράκι του πολέμου, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ: «κόψτε από Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, και δώστε τα στην πολεμική βιομηχανία», με τον πρωθυπουργό να πρωτοστατεί ως «σημαιοφόρος» των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης και να επικροτεί για τα 800 δις της ΕΕ που θα «πέσουν» στην πολεμική οικονομία.

Η ελπίδα και η διέξοδος βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα των γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών που διεκδικούν με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις αντοχές της καπιταλιστικής πολεμικής οικονομίας και τα ψίχουλα που πετάει. Καλούμε συνολικά το Λασιθιώτικο λαό, από νωρίς στη νέα σχολική χρονιά, να δώσει με τον αγώνα του ένα γερό χαστούκι σε όλους αυτούς που παίζουν με την εκπαίδευση και τη ζωή των παιδιών μας παλεύοντας για ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο με σκοπό την ολόπλευρη κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των παιδιών, όπου λέξεις όπως «αναβάθμιση», «εξορθολογισμός», «Δημόσιο και Δωρεάν» θα αποκτήσουν ξανά το νόημα τους.