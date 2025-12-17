Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπή ςτην 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μονομετοχικής επιχείρησης «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.».

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη διαμόρφωση των εσόδων της Ομάδας Ι.

3. Ενεργοποίηση λογαριασμού και επιστροφή αδιάθετων πιστώσεων –Τροποποίηση προϋπολογισμού 2025.

4. Αναπροσαρμογή ή μη τελών νεκροταφειακών χώρων 2026.

5. Έγκριση: α) των τεχνικών προδιαγραφών (της 72/2025 οικονομοτεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών), β) του τρόπου ανάθεσης, γ) της συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και δ) κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ