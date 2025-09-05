Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: