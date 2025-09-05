Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.
2.Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
3.Κανονισμός λειτουργίας δύο (2) συστημάτων αυτόματης διάθεσης νερού (Water Kiosk), καθορισμός τιμής νερού, σύσταση επιτροπής διαχείρισης και ένταξη των εσόδων σε σχετικό κωδικό.
4.Παραχώρηση Δημοτικής Έκτασης σε πέντε Τοπικές Κοινότητες για την τοποθέτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων.