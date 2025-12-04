Η προγραμματισμένη κωμωδία «CHECK IN για 2» του Μάκη Τσούφη με τους Κωσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλιχού για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Πολύκεντρο του Δήμου Σητείας αναβάλλεται.
Νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.
