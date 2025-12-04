Διευκρινίσεις έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης, μετά από συνάντηση του με τους ενδιαφερόμενους, για την πρόσληψη ατόμων ΑμεΑ στις υπηρεσίες του Δήμου Σητείας.

