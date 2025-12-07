Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Πρόκειται για μια ακόμη τραγωδία που υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο το ανθρώπινο κόστος της μετανάστευσης και της απελπισίας που ωθεί ανθρώπους να ρισκάρουν τη ζωή τους.

Η απώλεια τόσων ανθρώπων δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Δεν πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό αλλά για μια “ανοιχτή πληγή” που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε και να αποδεχόμαστε σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται ανθρώπινη.

Το γεγονός ότι το φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή μας παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση αποτελεί σοβαρή πηγή ανησυχίας και προβληματισμού.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τέτοιου είδους περιστατικά.

Ζητούμε άμεσα καλύτερη επιτήρηση και στοχευμένες πρωτοβουλίες από την Πολιτεία και όλους τους συναρμόδιους φορείς. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια της περιοχής μας επιβάλει άμεσα δραστικά μέτρα και πολιτική βούληση.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον γειτονικό Δήμο Ιεράπετρας.