Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 στην Κεντρική πλατεία της πόλης.

Μια φαντασμαγορική βραδιά ετοιμάζεται από το Δήμο Σητείας, μια βραδιά που τα έχει όλα!

Είναι η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού!

Τα σπιτάκια ανοίγουν για να υποδεχτούν μικρούς και μεγάλους. Σας καλούν όλους για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τους ήρωες των παραμυθιών.

Christmas Party, στον κήπο … με τα γλειφιτζούρια!

από τους Ασυντόνιστους Γαϊδουροστοχαστές και όλες τις ομάδες κρυμμένου θησαυρού Σητείας, ώρα 18.00