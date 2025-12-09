Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 στην Κεντρική πλατεία της πόλης.
Μια φαντασμαγορική βραδιά ετοιμάζεται από το Δήμο Σητείας, μια βραδιά που τα έχει όλα!
- Είναι η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού!
Τα σπιτάκια ανοίγουν για να υποδεχτούν μικρούς και μεγάλους. Σας καλούν όλους για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τους ήρωες των παραμυθιών.
- Christmas Party, στον κήπο … με τα γλειφιτζούρια!
από τους Ασυντόνιστους Γαϊδουροστοχαστές και όλες τις ομάδες κρυμμένου θησαυρού Σητείας, ώρα 18.00
- Χριστουγεννιάτικη Χορογραφία από το Σύλλογο Γυμναστικής Σητείας
- Μεγάλη Συναυλία από τους καταπληκτικούς Decibel Band
Συμμετέχει το Το Χαμόγελο του Παιδιού με παζάρι ενίσχυσης για το έργο και τις δράσεις του!
Μουσική από το dj Μaki Araklioti