Δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Ο Δήμαρχος Σητείας εστίασε στην βούληση της Δημοτικής Αρχής για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τον δημότη.

“Θεωρώ ότι μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις μιας συνεργασίας η οποία θα έχει ως στόχο πρωτίστως την εξυπηρέτηση των δημοτών. Για εμάς ως Δημοτική Αρχή αποτελεί προτεραιότητα, ο δημότης να μπορεί να έχει στη διάθεση του τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Η συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο θα μπορέσει να μας δώσει ένα επιπλέον εφόδιο για την βελτίωση της οικονομικής εικόνας του Δήμου και της λειτουργίας του” ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ Ζερβάκης.

Τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν για την έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα αποβεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας τις περιοχής.