Δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Ο Δήμαρχος Σητείας εστίασε στην βούληση της Δημοτικής Αρχής για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τον δημότη.
“Θεωρώ ότι μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις μιας συνεργασίας η οποία θα έχει ως στόχο πρωτίστως την εξυπηρέτηση των δημοτών. Για εμάς ως Δημοτική Αρχή αποτελεί προτεραιότητα, ο δημότης να μπορεί να έχει στη διάθεση του τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Η συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο θα μπορέσει να μας δώσει ένα επιπλέον εφόδιο για την βελτίωση της οικονομικής εικόνας του Δήμου και της λειτουργίας του” ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ Ζερβάκης.
Τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν για την έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα αποβεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας τις περιοχής.
Εκ μέρους της Διοίκησης του ΟΕΕ/ΤΑΚ στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Σταύρο Σφακιανάκη, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Μαυροματάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αγγελιδάκης και το μέλος κ Γιώργος Σαρρής. Επίσης παρευρέθηκε ο κ Γιάννης Παπαδάκης, Γραμματέας του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Νομού Λασιθίου.