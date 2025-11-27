Μια πρωτότυπη διαδραστική κωμική παράσταση για όλη την οικογένεια.

Όλοι γνωρίζουμε το πασίγνωστο τζίνι που βγήκε μέσα από το λυχνάρι του Αλαντίν για να πραγματοποιήσει τις ευχές του! Υπάρχει όμως και το τζίνι, που εκπληρώνει τρεις ευχές στα παιδιά…αλλά δεν έχει τόση δύναμη όση το τζίνι του λυχναριού.

Έχει όμως, την ικανότητα να τα μετατρέπει σε μάγους, ταχυδακτυλουργούς και ζογκλέρ και να ζήσουν σε ένα παραμύθι!

Το τζίνι των παιδιών έρχεται για πρώτη φορά στη Σητεία με μια διασκεδαστική και θεαματική παράσταση που μυεί μικρούς και

μεγάλους στον κόσμο της φαντασίας και του ονείρου. Εκεί που ακόμη και οι μεγάλοι θα γίνουν μικρά παιδιά!

Όλα αυτά με την ποιότητα του Γιώργου Λούκα!