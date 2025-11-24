Παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, της αγροδιατροφής, της έρευνας, της εστίασης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε στη Σητεία, την Πόλη του Ελαιολάδου, η εναρκτήρια εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου.

Ο Δήμος Σητείας ως ένας από τους σημαντικότερους ελαιοπαραγωγικούς τόπους της Κρήτης, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη διάδοση της ποιότητας και της πολιτιστικής αξίας του κρητικού ελαιολάδου.

Θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ημέρα αυτή υλοποιεί σειρά εκδηλώσεων ενισχύοντας τον θεσμό και προβάλλοντας τόσο την τοπική παραγωγή όσο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθιστώντας τη Σητεία σημείο αναφοράς για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς και Ελαιολάδου.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στην βαρύτητα που δίνει η παρούσα Δημοτική Αρχή στην ανάδειξη του προϊόντος το οποίο αποτελεί πηγή ζωής και έμπνευσης για τον τόπο, πολιτιστικό κεφάλαιο, αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική οικονομία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος συνεχάρη τον Δήμαρχο Σητείας για την πρωτοβουλία και εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του στις σημαντικές αυτές προσπάθειες ανάδειξης του κορυφαίου προϊόντος της Κρήτης.

Εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Λασιθίου ο πρόεδρος κ Θωμάς Χαριτάκης αναφέρθηκε στη φυσιογνωμία της εκδήλωσης η οποία, όπως είπε, αναδεικνύει όχι μόνο έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του τόπου μας αλλά και ένα θεμέλιο λίθο της ταυτότητας του πολιτισμού και της οικονομίας της Κρήτης. “Ο Δήμος Σητείας τιμώντας τον ξεχωριστό τίτλο “ΣΗΤΕΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΆΔΟΥ” αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι επενδύει στρατηγικά σε έναν θησαυρό με βαθιές ρίζες στο παρελθόν και τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον. Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα της τοπικής συνεργασίας, της γνώσης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας” είπε μεταξύ άλλων ο κ Χαριτάκης και εξέφρασε την ένθερμη υποστήριξη του σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο κ Μιχάλης Βλατάκης εκπροσωπώντας την εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ” στον χαιρετισμό του μίλησε για ένα ακόμα δυνατό χαρτί της Σητείας στην προσπάθεια της για εξωστρέφεια και τουριστική ανάπτυξη.

Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ Νίκος Φυγετάκης αναφέρθηκε στην Πόλη του Ελαιολάδου η οποία επιδιώκει με ιδιαίτερη θέρμη την υλοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων στο σημαντικό ζήτημα προστασίας, ανάδειξης και χρήσης ενός από τα πολυτιμότερα αγαθά της Κρητικής γης και φύσης, αναζητώντας παράλληλα πεδία λοιπών δράσεων και συνεργιών”

Η Βουλευτής Λασιθίου κ Κατερίνα Σπυριδάκη στην τοποθέτηση της ανέδειξε τις αντίξοες πλέον κλιματολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ο παραγωγός καλείται να διατηρήσει τον ελαιώνα του και εξέφρασε την πρόθεση της για διαρκή στήριξη της προσπάθειας του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον Σητειακό ελαιώνα, γνωστό για την ποιότητα του και την ΠΟΠ πιστοποίηση του ελαιολάδου της περιοχής.