“Για άλλη μια φορά καλούμαστε να διαδηλώσουμε ενωμένοι και συντεταγμένοι για το Νοσοκομείο μας. Ένα διαχρονικό και καίριο ζήτημα που ταλανίζει τον τόπο μας. Δεν είναι δυνατόν το Νοσοκομείο Σητείας το οποίο για πάρα πολλά χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του πλήρως λειτουργικό και ασφαλές, σήμερα να τίθεται εν αμφιβόλω η ύπαρξη του. Η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να παρέχεται αφειδώς σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς. Είναι δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης και ευημερίας για έναν τόπο.