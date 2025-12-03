Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σητείας ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 30/11/2025 στην περιοχή Παναγιαννάδων του Δήμου Σητείας μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τον Θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας συ συνεργασία με το Κλιμάκιο Αστυνομικών Επιχειρήσων Λασιθίου (ΚΑΕ) συνελήφθη ένας κυνηγός να έχει θηρεύσει δύο λαγούς (σύμφωνα με την ρυθμιστική επιτρεπόμενος αριθμός ανά κυνηγό/έξοδο είναι 1 λαγός). Υποβλήθηκε μήνυση, βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 500ευρώ και αφαίρεση άδειας θήρας. Επίσης κατασχέθηκαν μια κυνηγετική καραμπίνα, 4 πλήρης φυσίγια και οι δύο λαγοί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας ευχαριστεί την υπηρεσία των ΚΑΕ Λασιθίου για την συνεργασία.

Από το Δ.Σ. του Κ.Σ. Σητείας