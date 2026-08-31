Επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ Μανόλη Συντυχάκη προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σητείας:

Από την αντιλαϊκή πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων – ΕΕ που περικόπτει από τις λαϊκές ανάγκες για να υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και θεωρεί κόστος την αντιπυρική προστασία διότι δεν αποφέρει κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν εξαιρείται η προστασία της ζωής και της ασφάλειας του Σητειακού λαού και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ειδικότερα, στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σητείας οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά αγώνα για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες, με μειωμένο προσωπικό, εξάντληση από την υπερεργασία, χωρίς ξεκούραση και με έκθεση σε κίνδυνο. Η στελέχωση είναι μόλις με 11 μόνιμους, 8 πενταετείς και 6 εποχιακούς πυροσβέστες, με μέσο όρο ηλικίας που ξεπερνά τα 55 έτη και έναν γερασμένο στόλο οχημάτων. (Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει αντικατασταθεί το όχημα που κάηκε στην φετινή πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα.). Επίσης, μεγάλης σημασίας για την ασφάλεια του προσωπικού στο Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σητείας είναι το πρόβλημα στέγασής του σε κτίριο που μισθώνεται από τον Δήμο Σητείας, με σοβαρά στατικά προβλήματα (ταράτσα, μπαλκόνι κτλ), πέρα από υγρασία, φθορές και άλλα.

Οι υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας 15ετίας, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, για αναβάθμιση του Κλιμακίου σε Υπηρεσία, που είναι επιτακτική ανάγκη της περιοχής της Σητείας, αποδείχτηκαν χωρίς αντίκρισμα. Με όλες, βέβαια, τις συνέπειες που έχει αυτό στην αντιπυρική προστασία στον Δήμο Σητείας, τον μεγαλύτερο σε έκταση δήμο της Κρήτης, από τους πιο ξηροθερμικούς του νησιού, με δυνατούς ανέμους σχεδόν όλο το καλοκαίρι, με φαράγγια που οι επισκέπτες τους ξεπερνούν τους 100.000 κάθε τουριστική σεζόν, με υποδομές όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, τον ΑΗΣ της ΔΕΗ του Αθερινόλακκου, με ένα τεράστιο και δύσβατο δίκτυο αγροτική οδοποιίας.

Επιπλέον, δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης στην περιοχή του Δήμου Σητείας, όπως είναι η επισκευή και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, η τοποθέτηση δεξαμενών όπου απαιτείται, πυροσβεστικών κρουνών στην πόλη και στα χωριά, ενώ πρέπει να μπει ένα τέλος στους κινδύνους από το απαρχαιωμένο και ασυντήρητο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση για:

– Να αναβαθμιστεί σε Πυροσβεστική Υπηρεσία το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και να στελεχωθεί πλήρως με μόνιμο προσωπικό, με τα αναγκαία τεχνικά μέσα, οχήματα, εξοπλισμό και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες ασφαλείς συνθήκες για τις κτιριακές υποδομές, ώστε να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες.

– Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εποχικοί, πενταετείς και επταετείς πυροσβέστες και να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη το σημερινό κόστος ζωής. Επίσης, να καθιερωθεί πενθήμερη βδομάδα εργασίας, με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης στην περιοχή του Δήμου Σητείας, με την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση.

Ο Βουλευτής

Συντυχάκης Μανώλης