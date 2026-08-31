Τώρα που το καλοκαίρι σιγά σιγά ολοκληρώνει τον κύκλο του, νιώθουμε πως οφείλουμε να επιστρέψουμε σε μια από τις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές των προηγούμενων μηνών και να πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ.

Ο Δήμος Σητείας ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης για την εξαιρετική πρωτοβουλία της προβολής της πολυβραβευμένης ταινίας της Μαρίας Σβολιαντοπούλου «Για θύμισέ μου», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Μαΐου, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Sitia Beach City Resort & Spa.

Μια εκδήλωση που δεν υπήρξε απλώς μια κινηματογραφική βραδιά, αλλά μια ουσιαστική συνάντηση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προσφοράς και ανθρωπιάς.

Ήταν μια συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας και βαθιά συγκινητική, γιατί μας έφερε κοντά σε ένα θέμα που αγγίζει πολλές οικογένειες και μας υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τη νόσο Alzheimer, αλλά και σε εκείνους που καθημερινά βρίσκονται στο πλευρό τους, τους φροντίζουν και τους αγαπούν.

Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ του Δήμου Σητείας. Και ίσως το πιο όμορφο είναι ότι οι ίδιοι οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν όσα πραγματικά χρειάζονταν και επιθυμούσαν, προμηθευόμενοι πράγματα που θα κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη, πιο δημιουργική και πιο ευχάριστη, στηρίζοντας παράλληλα τις δραστηριότητες και τα αγαπημένα τους χόμπι.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Φωτάκη Εμμανουήλ, τη Γραμματέα κ. Νεονάκη Φιλία και την Ταμία κ. Κανάκη Μαρία, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τόσο όμορφη πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε, επίσης, το κοινό της πόλης μας που ανταποκρίθηκε με τόση θέρμη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η Σητεία ξέρει να αγκαλιάζει τις δράσεις που έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο.

Ευχόμαστε αυτή η όμορφη συνεργασία και αυτή η αλυσίδα προσφοράς να συνεχιστούν και σε βάθος χρόνου, γιατί τελικά οι πράξεις που έχουν πραγματική αξία είναι εκείνες που αφήνουν κάτι πίσω τους: ένα χαμόγελο, μια καλύτερη καθημερινότητα, μια αίσθηση ότι κανείς δεν είναι μόνος.

Και μια ιδιαίτερη σκέψη, μαζί με την ευχή μας για δύναμη, κουράγιο και υπομονή, σε κάθε οικογένεια που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο με Alzheimer. Στους ανθρώπους που νοσούν, αλλά και σε εκείνους που τους φροντίζουν καθημερινά, με μια αγάπη που πολλές φορές ξεπερνά τις λέξεις.

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας