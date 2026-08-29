Φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εξωτερικά ενός πυρενελαιουργείου, στην περιοχή Κεντρί Ιεράπετρας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης οι ΟΤΑ, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, καθώς η Κρήτη βρίσκεται σε δείκτη επικινδυνότητας 5 (ακραίος κίνδυνος).