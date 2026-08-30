Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

-Ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου σχετικά με εξελίξεις για τη δημιουργία από το Υπουργείο Μετανάστευσηςκαι Ασύλου προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους Ηρακλείου.

-Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 80.958/10-8-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Διοχέτευση λυμάτων στη θάλασσα του παλαιού λιμένος Ηρακλείου, παρά τον Κούλε – Υποχρεώσεις του Δήμου εντός της τουριστικής περιόδου και αίτημα γνωστοποιήσεως των προθέσεων της δημοτικής αρχής».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση για την καταβολή σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις της οφειλόμενης αποζημίωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερά Μονή Καλυβιανής» ως αναγνωρισμένου δικαιούχου για απαλλοτριούμενο ακίνητο στο Οικοδομικό Τετράγωνο 60Γ «Χώρος Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου» της Πολεοδομικής Ενότητας 11 «Δημητρίου – Μπεντεβή» του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου επί των οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ, προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ηρακλείου (απόφαση 560/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Τροποποίηση των με αριθμ. 252/2019, 68/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το Τοπογραφικό Διάγραμμα και τον συνοδευτικό Πίνακα Κατανομής Χρήσεων και Εκτάσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του από 12 Απριλίου 2019 Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 576/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης

Οχημάτων.

4. Εισήγηση για εφαρμογή άρθρου 513 Ν. 5314/2026 περί διευκολύνσεων οφειλετών.

5. Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

6. Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του

Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (Δ.Η.Π.Ε.Θ.Ε.Κ.).

7. Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 (Α ́ 141) σύμφωνα με το Ν. 5314/2026.

8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα συμμετέχει στις επιτροπές επιλογής σχολικών τροχονόμων.

9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

10. Τροποποίηση της με αριθμ. 130/13-5-2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΕΩ0Ο-10Α) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

11. Παραχώρηση χρήσεως και κατηγοριοποίηση οδών για την διεξαγωγή του 6ου Ροδάνθειου δρόμου.

12. Τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε οδούς πλησίον σχολικών συγκροτημάτων, όπου κατασκευάστηκαν υπερυψωμένες διαβάσεις/διασταυρώσεις.

13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τοποθέτησης οριοδεικτών και απαγόρευσης στάθμευσης σε διάφορα σημεία της πόλης Α) εκατέρωθεν της οδού Κομνηνών στη συμβολή με την οδό Κονίτσης, περιοχή Πόρος και Β) επί της οδού Εφέσου Γ) επί της οδού Πυράνθους.

14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ της Λαϊκής αγοράς στην περιοχή των Καμινίων.

15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τοποθέτηση οριοδεικτών σε οδούς εντός Παλιάς Πόλης Ηρακλείου.

16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ανθέων «μονοδρόμηση τμήματος της οδού» στην περιοχή Μεσαμπελιές.

17. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιοχές του Πόρου και του Κατσαμπά για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και προώθηση της ασφαλούς μετακίνησης.

18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Θερίσου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, προώθηση της ασφαλούς μετακίνησης και αποκατάστασης κυκλοφοριακών αστοχιών.

19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οδό Εφόδου δυτικά των Τειχών για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Μιχελινάκη Ηρακλή περιοχή

Κορακοβούνι.

21. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έμπροσθεν του 2ου Δημοτικού σχολείου Βουτών.

22. Παρεμβάσεις σημειακής ενίσχυσης οδικής ασφάλειας στην οδό Ερυμανθους, περιοχή Βασιλειές.

23. Παραχώρηση θέσεων για φορτοεκφόρτωση και χρηματαποστολές στις οδούς Κορωναίου & Αρκολέων.

24. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. 4/2026

Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας για 2 θέματα.

25. Έγκριση των αριθμ. 26/23-7-2026 και 27/29-7-2026 Πρακτικών της Επιτροπής άρθρου 32 Ν.1080/80.