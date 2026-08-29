Σε νέα προσθήκη και κίνηση ενίσχυσης προχώρησε η Αναγέννηση με την απόκτηση του Μιχάλη Κενδριστάκη, αναφέροντας στην ανακοίνωση της: Η Αναγέννηση συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Μιχάλη Κενδριστάκη!

Ο Μιχάλης, γεννημένος το 1990, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και εμπειρία από τα γήπεδα, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Θησέα Πειραιώς, ΑΟΝ Αργυρούπολης, Ιλίσια 2004, Ορφέα Αιγάλεω, Ατρόμητου Αιγάλεω, Ολλανδίας GVC, Πήγασου, ΟΦΑ και Δωριέα.

Η εμπειρία και η αγωνιστικότητά του έρχονται να προστεθούν στο νέο ρόστερ της ομάδας μας, με στόχο να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μας για τη νέα σεζόν!

Μιχάλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης!

Μιχάλη σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα λιοντάρια! Να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές όμορφες στιγμές!