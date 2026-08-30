Η «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη ανοίγει τις πόρτες της τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (12:30 – 14:00) για μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη παιχνίδι, δημιουργία και όμορφες αναμνήσεις.

Στον χώρο της Βιβλιοθήκης στήνεται μια έκθεση με τα έργα των παιδιών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2026.

Μέσα από ένα «Βιβλίο θησαυρό» ξεχωριστό Κυνήγι Θησαυρού, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξανά τις δημιουργίες των παιδιών και να θυμηθούν τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε όλο το καλοκαίρι.

Σας περιμένουμε όλους!

Παιδιά, γονείς και εθελοντές, ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά όσα δημιουργήσαμε, να παίξουμε, να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε μαζί το τέλος μιας ακόμη όμορφης Καλοκαιρινής Εκστρατείας.

Κάθε όμορφη γιορτή θέλει το κέρασμά της.

Οι εθελοντές μας θα απολαύσουν ένα ξεχωριστό κέρασμα με την ευγενική χορηγία του εστιατορίου Basilico ως ένα μικρό «ευχαριστώ» για όλα όσα πρόσφεραν.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά!

Φέτος την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2026, τη διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων.

#Κουνδούρειος #ΚΕ2026gr #forEBEr Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα:και

Υπεύθυνη προγράμματος