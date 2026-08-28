Διπλή παρουσία στη 2η αγωνιστική της Super League θα έχει ο Δημήτρης Μόσχου. Ο Λασιθιώτης διαιτητής ορίστηκε αρχικά ως VAR στην αναμέτρηση του Σαββάτου (19:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα στον Βόλο και τον Ηρακλή. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης της ΕΠΣ Κοζάνης. Βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Χρήστος Κορωνάς (ΕΠΣ Πειραιά) και Αλέξανδρος Μπαλιάκας (ΕΠΣ Κοζάνης), τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κατοίκος (ΕΠΣ Αθηνών), ενώ AVAR ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (ΕΠΣ Ηπείρου).

Η δεύτερη παρουσία του θα είναι την Κυριακή (21:00) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Εκεί ο κ. Μόσχου θα είναι AVAR, με διαιτητή τον Φώτιο Πολυχρόνη της ΕΠΣ Πιερίας και βοηθούς τους Λάζαρο Δημητριάδη (ΕΠΣ Μακεδονίας) και Γεωργία Κομισοπούλου (ΕΠΣ Χανίων). Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Μελέτιος Γιουματζίδης (ΕΠΣ Πέλλας), ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (ΕΠΣ Ηπείρου).