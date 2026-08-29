Χρήσιμα συμπεράσματα και σημαντικές σημειώσεις αποκόμισε ο Μηνάς Πίτσος από το φιλικό της ΑΕ Νεάπολης με την Επισκοπή στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τα πειράματα και τις δοκιμές στο «χτίσιμο» της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία αξιολόγησης του ρόστερ του, δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα και αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Οι «πρασινοκίτρινοι», παρά τις σημαντικές απουσίες που υπάρχουν αυτό το διάστημα και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των φιλικών, τα οποία έχουν περιορισμένη σημασία σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, δείχνουν στοιχεία που δημιουργούν αισιοδοξία.

Η ΑΕΝ έχει ακόμη αρκετό χρόνο μπροστά της για να δουλέψει και να παρουσιάσει το πρόσωπο που θέλει στην πρεμιέρα της Γ’ Εθνικής, εκεί όπου θα κριθεί η αγωνιστική της ετοιμότητα. Μέχρι τότε, οι προπονήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ το επόμενο σημαντικό τεστ θα είναι το Σούπερ Καπ απέναντι στον ΑΟ Βραχασίου, στο Σίσι.

«Σε ένα μήνα θα είμαστε διαφορετική ομάδα»

Μιλώντας στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» για τις εντυπώσεις του από την αναμέτρηση στο ΔΑΚ Γάλλου, ο Μηνάς Πίτσος στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίωρο, αλλά και στις δοκιμές που έγιναν: «Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, για ένα ημίωρο ήμασταν πάρα πολύ καλοί και έμεινα πολύ ευχαριστημένος από την αντίδραση που δείξαμε στην πίεση της Επισκοπής, με βάση τα δεδομένα με τα οποία ξεκίνησε το παιχνίδι.

Για εμάς έγιναν πολλές δοκιμές και πειραματισμοί, καθώς αναμένονται ακόμη αρκετές σημαντικές προσθήκες στην ομάδα, ενώ υπάρχουν και παίκτες που για διάφορους λόγους δεν είναι διαθέσιμοι αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Η ομάδα ακόμη μοντάρεται και ακόμη ψαχνόμαστε, ιδιαίτερα και σε ότι αφορά τους μικρούς, ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Στο συγκεκριμένο φιλικό είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω διάφορους μικρούς, γεννημένους το 2007 και το 2008, σε διαφορετικές θέσεις. Αλλάξαμε και σχηματισμούς, προκειμένου να χωρέσουν τα παιδιά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει η δομή της ομάδας. Προσπαθούμε να τους δώσουμε ευκαιρίες και μέσα από τα φιλικά να διαπιστώσουμε τις δυνατότητές τους.

Σε ένα μήνα θα είμαστε τελείως διαφορετική ομάδα και σίγουρα διαφορετικοί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Στα φιλικά θέλω πρώτα να βλέπω τους μικρούς, να τους “κουμπώσουμε” στην ομάδα και να διαπιστώσουμε τις θέσεις στις οποίες μπορούν να αγωνιστούν. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον σχηματισμό μας, έχοντας παράλληλα και τους παίκτες που θα αποκτηθούν, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια αξιόλογη και δυνατή ομάδα. Παρά την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ευελπιστώ στο Σούπερ Καπ να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, τον οποίο φυσικά και θέλουμε».