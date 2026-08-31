Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα στον Β.Ο.Α.Κ. ειδική ενημέρωση για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων (Τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος) την Πέμπτη 03/09/2026 από τις 09.00π.μ. -17.00μ.μ.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους οδηγούς βαρέων οχημάτων ότι ειδικά την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., δεν θα πραγματοποιηθεί περιοδική διακοπή εργασιών. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρχει καθόλου πρόσβαση στον Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί βαρέων οχημάτων:

Να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους.

για τη μετακίνησή τους. Να προγραμματίσουν το δρομολόγιό τους την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2026 πριν τις 09:00 π.μ. ή μετά τις 17:00 μ.μ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και τη συνεργασία σας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΚΤΟΡΑ.