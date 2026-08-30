Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.475 ευρώ επιβλήθηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα στην Κρήτη για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την πρόκληση κινδύνου πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ σε αλλοδαπό, για εστία φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 1.850 ευρώ σε αλλοδαπή, για απόρριψη αναμμένων κάρβουνων σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και η αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά είναι απαραίτητες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.