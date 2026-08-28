Χθες, Πέμπτη 27/8/2026 και ώρα 19.00, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ( Τ.Ε.ΣΟ.Π.Π.) του Δήμου Ιεράπετρας. Η συνεδρίαση, έγινε λόγω της πρόβλεψης για κατηγορία κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς 5 (κατάσταση συναγερμού), στο Δήμο Ιεράπετρας αλλά και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου.

Στη σύσκεψη προσκλήθηκαν εκτός από τα μέλη του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και εκπρόσωποι Φορέων και συλλόγων καθώς και όλες οι εθελοντικές οργανώσεις. Συμμετείχαν εκτός από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Γεώργιο Κουγιουμουτζάκη και την Πρ/μένη του Τμήματος κα Ελένη Κασωτάκη, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου κ. Δημήτριος Καλιοντζής, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιεράπετρας κ. Παναγιώτης Αρχαύλης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας, ο Πρ/μενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Λασιθίου κ. Μάριος Βδοκάκης, ο αν/της Πρ/μενος του ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας κ. Δημήτριος Ηγουμενάκης , ο αναπλ. της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας κ. Ιωάννης Γαϊτανάκης και ο δημοτικός αστυνομικός κ. Εμμανουήλ Ματθαιάκης, οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι όλων των εθελοντικών ομάδων του Δήμου κ.κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, Ιωάννης Μπαρούμας, Στερεός Βενιτουράκης, Αντώνιος Λίοκαλος αλλά και μέλη αυτών, καθώς και ο Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου του Νομού κ. Κων/νος Κρασσάς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την ιδιαίτερα αυξημένη επικινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιάς σε όλο το Δήμο, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, ενώ ζητήθηκε να γίνει ενημέρωση των μελών του συλλόγου των μελισσοκόμων για την τήρηση των απαγορεύσεων και δόθηκαν και οδηγίες αυξημένης επιτήρησης και επιφυλακής σε όλη την περιοχή.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση όλων των Προέδρων των Κοινοτήτων για την επικινδυνότητα των ημερών αυτών ώστε να θέσουν δυναμικό και μέσα σε ετοιμότητα και επιτήρηση της περιοχής τους και να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Προτεραιότητα είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του περιβάλλοντος.

Κάνουμε έκκληση σε όλους του πολίτες να δείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και πειθαρχία σε όλες τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις, να μην προβούν σε καμία ενέργεια που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα ή φλόγα και ταυτόχρονα υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία, η διέλευση και η διαμονή στα δάση και στα φαράγγια.

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης