Στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις που παρέχει το Κέντρο Ημέρας, η γνωριμία και η ανάπτυξη επαφής με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Λασιθίου, καθώς και η διερεύνηση τρόπων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών αναφορικά με τις σύγχρονες προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειες του Νομού Λασιθίου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας και της διασύνδεσης των υπηρεσιών, με την ανταλλαγή ενδιαφερουσών και ουσιαστικών προτάσεων από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, κα Νίκη Μακρυδάκη, καθώς και την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Μαρία Γκούτη.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της δικτύωσης των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, με κοινό στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ευημερίας στην τοπική κοινότητα.

Από το Κέντρο Ημέρας