Η Bluegr Hotels & Resorts, αναζητάει νέα μέλη για άμεση πρόσληψη στα ξενοδοχεία

Minos Beach Art Hotel, Minos Palace Resort & Candia Park Village για την τρέχουσα

σεζόν, από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο, με προοπτική συνεργασίας και για τη σεζόν 2027

στις παρακάτω θέσεις:

▪ Για τα επισιτιστικά τμήματα (F&B):

Σερβιτόρους,

Μάγειρες,

Λαντζιέρηδες.

▪ Για το τμήμα Ευεξίας (Wellbeing):

Spa Therapists – Θεραπευτές/τριες Spa,

Διατροφολόγους / Nutritionists,

Συμβούλους Υγείας και Ευεξίας – Health Coaches.

▪ Για τα τμήματα οροφοκομίας (Housekeeping):

Καμαριέρες / Καμαριέρηδες.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

Προϋπηρεσία για τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση

Πτυχίο Ξενοδοχειακών ή/και Τουριστικών Σπουδών

Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά

Πάθος για Αριστεία

Ομαδικό πνεύμα

Η Bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

Συνεχή εκπαίδευση

Ευκαιρίες εξέλιξης

Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail [email protected] επισημαίνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007700

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

There cannot be blue, without U!