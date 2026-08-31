Οι μπίζνες του Τούρκου «βαρόνου» της Μυκόνου

Το ιδιωτικό γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός του για τον Ερντογάν και η ύποπτη δράση του που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ

Τον «αόρατο» Τούρκο επιχειρηματία που είχε γεμίσει ναρκωτικά τη Μύκονο και ονειρευόταν να κατακτήσει το νησί και να το δώσει στον Ερντογάν «όταν έρθει…», κατάφερε να συλλάβει το ελληνικό FBI, βάζοντας έτσι τέλος στη δράση του, η οποία πιθανότατα δεν περιοριζόταν στο Νησί των Ανέμων.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών της Μυκόνου με «βιτρίνα» μια νόμιμη εταιρεία με πολυτελή βαν για τη μεταφορά τουριστών, την οποία μάλιστα χρησιμοποιούσε για να ξεπλένει τα παράνομα χρήματα που έβγαζε από τα ναρκωτικά. Πλέον, οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ψάχνουν τις επαφές του Τούρκου, που εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας, με την παροικία των κακοποιών συμπατριωτών του στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής προκύψει στοιχεία που να τον «δένουν» με την τουρκική Μαφία. Ωστόσο, οι έρευνες που συνεχίζονται για την υπόθεση δείχνουν έναν άνδρα που είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Παράλληλα, ο… θαυμασμός που αποκάλυψε στις συνομιλίες του για τον Πρόεδρο της Τουρκίας και η άνεση που είχε να δαπανά και να επενδύει μεγάλα ποσά αναγκάζουν τις Αρχές να ερευνήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει σχέσεις με υπηρεσίες της γειτονικής χώρας.

Ο 34χρονος Τούρκος έχει μια πρώτη καταγεγραμμένη παρουσία στην Ελλάδα το 2012, όταν είχε προσαχθεί σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας για εξακρίβωση στοιχείων, χωρίς να προκύψει κάτι σε βάρος του. Από εκείνη την περίοδο και έπειτα πιστοποιείται η παρουσία του στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ξεκαθαρίσει στη Δίωξη Ναρκωτικών το πώς απέκτησε την περιουσία και τις εταιρείες του στην Ελλάδα.

Αυτό αναμένεται να προκύψει από τον ενδελεχή έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις του από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πάρκινγκ

Οσον αφορά τις εταιρείες του αλλά και την περιουσία που έχει δημιουργήσει στη χώρα μας, σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες είναι μισθωτής κτιρίου πάρκινγκ 270 τ.μ. στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος στον Κολωνό, ιδιοκτήτης δύο ακινήτων σε Μεταξουργείο και Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στη Μύκονο διαθέτει εταιρεία μεταφοράς τουριστών με επτά πολυτελή βαν, όλα ιδιοκτησίας του. Ακόμη, έπειτα από ενημέρωση που παρείχαν οι τουρκικές Αρχές σε αίτημα των ελληνικών για τον συγκεκριμένο άνδρα διαπιστώθηκε πως είναι ιδιοκτήτης πολυώροφου κτιρίου στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Οπως φαίνεται λοιπόν πρόκειται για έναν άνθρωπο με νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και μάλιστα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, πλην όμως η κρυφή και πλέον επικερδής δραστηριότητά του ήταν το εμπόριο ναρκωτικών στη Μύκονο. Από την έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης προκύπτει πως ο εν λόγω κατηγορούμενος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Νησί των Ανέμων τα τελευταία οκτώ χρόνια, δηλαδή από το 2018.

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται νόμιμα εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, χωρίς ποτέ να έχει απασχολήσει για το παραμικρό. Μάλιστα, παρουσιάζει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στην Αθήνα όσο και στη Μύκονο, όπου τελικά αποδείχθηκε από τις έρευνες πως τα μεγάλα χρηματικά ποσά που διακινούσε προέρχονταν από την πώληση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο νησί. Κατά τα άλλα, είναι ένας άνθρωπος που κινείτο κάτω από τα ραντάρ…», λέει στη Realnews αστυνομικός που έχει απόλυτη γνώση των ερευνών

Ενα από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθούν να δώσουν απάντηση οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών που πραγματοποίησαν την επιχείρηση στο Νησί των Ανέμων αφορά το ποιες «άκρες» είχε ο 34χρονος και κατάφερε να μπει στον κλειστό επιχειρηματικό κύκλο της Μυκόνου. Το ερώτημα είναι εύλογο, καθώς στο νησί επικρατεί ένα ιδιότυπο καθεστώς στο επιχειρείν, το οποίο διέπεται κυρίως από τις επαφές που έχουν μεταξύ τους οι επιχειρηματίες. Για τον ίδιο λόγο, όμως, ερώτημα αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να επεκταθεί στο εμπόριο ναρκωτικών τη στιγμή που είναι γνωστό πως στη Μύκονο συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις έχουν τον έλεγχο της διακίνησης ουσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απορίας άξιον ποιους είχε ως «προστάτες» του ο 34χρονος Τούρκος και του επέτρεψαν να επεκταθεί στο εμπόριο ναρκωτικών της Μυκόνου χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις -και μάλιστα αιματηρές- από τις κραταιές μαφιόζικες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών «βλέπουν» από τις έρευνες που πραγματοποιούν στενές επαφές του συγκεκριμένου ανθρώπου με πρόσωπα της εγχώριας μαφίας, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να συμμετέχει στις δουλειές τους.

«Φαίνεται πως είναι αυτόνομος, λειτουργεί μόνος του και ηγείται της ομάδας που είχε ο ίδιος δημιουργήσει, διατηρώντας όμως τις ανάλογες επαφές ώστε να μην ενοχλεί και να μην τον ενοχλούν. Κάτι σαν συμφωνία κυρίων μεταξύ κακοποιών», εξηγεί στην «R» αστυνομικός για τον Τούρκο «επιχειρηματία».

Οι έρευνες

Η πρώτη πληροφορία που έφτασε στα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών στον 11ο όροφο τις ΓΑΔΑ ήταν σχετικά αόριστη, καθώς έκανε λόγο για έναν αλλοδαπό «που κάνει δυνατό παιχνίδι με ναρκωτικά και ψαρεύει τους πελάτες του μέσω εταιρείας μεταφορών τουριστών…».

Η πληροφορία έπρεπε να διασταυρωθεί, καθώς στη Μύκονο πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τουριστών από το αεροδρόμιο και το λιμάνι προς τα καταλύματά τους. Ωστόσο, η πηγή της πληροφόρησης θεωρήθηκε ως απόλυτα έγκυρη, με αποτέλεσμα η ΕΛ.ΑΣ. να ξεκινήσει άμεσα τις σχετικές έρευνες. Αξιωματικοί της Δίωξης που έφτασαν στο νησί προσποιήθηκαν τους τουρίστες και γι’ αυτόν τον λόγο η επιχείρηση ονομάστηκε «επιχείρηση βερμούδα».

Επειτα από συντονισμένες έρευνες, οι αστυνομικοί με τις… βερμούδες κατάφεραν να βγάλουν άκρη και να αρχίσουν τη διακριτική παρακολούθηση του 34χρονου Τούρκου. Μάλιστα, ξεκίνησαν να παρακολουθούν ακόμα και τα τηλέφωνα τόσο του φερόμενου εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης όσο και των υπαλλήλων του στα επτά πολυτελή βαν, καθώς στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως αυτοί ήταν που ψάρευαν τους πελάτες για τα ναρκωτικά.

Μάλιστα, σε μία από τις συνομιλίες με έναν από τους συνεργάτες του ο 34χρονος ακούγεται να λέει πως με τη νέα εταιρεία που θα δημιουργήσουν θα καταλάβει ολόκληρη τη Μύκονο και θα τη δώσει στον Ερντογάν όταν «έρθει νύχτα».

Οταν πια οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν ολοκληρωμένη εικόνα για την εγκληματική οργάνωση, προχώρησαν στη σύλληψη των δραστών -συνολικά 12 άτομα- ανάμεσά τους βέβαια και ο 34χρονος Τούρκος φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης, χασίς και MDMΑ, όλα πανάκριβα ναρκωτικά, καθώς πωλούσαν την κοκαΐνη στους πελάτες τους έναντι του ποσού των 180 ευρώ το γραμμάριο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κύκλωμα θα αποκόμιζε μέσα σε μία εβδομάδα από την πώληση των συγκεκριμένων ναρκωτικών ποσό ύψους άνω των 200.000 ευρώ.

Οταν εισέβαλαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 34χρονου Τούρκου στην Αθήνα βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο για το οποίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος τους είπε πως δεν περιέχει κάτι και επειδή δεν το χρησιμοποιεί έχει ξεχάσει τον κωδικό. Ωστόσο, βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, όπου εκεί ανακάλυψαν έναν μικρό θησαυρό καθώς περιείχε ποσό περίπου 80.000 ευρώ σε μετρητά, μερικές χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας και χρυσές λίρες παλαιάς κοπής.

Ο «αόρατος» Τούρκος μεγαλέμπορος ναρκωτικών και οι συνεργοί του ήδη έχουν προφυλακιστεί με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, καθώς φαίνεται πως ακόμα υπάρχει μεγάλο πεδίο έρευνας.

ΠΗΓΗ: Realnews