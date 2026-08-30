Στο φως του καλοκαιριού, κάτω από την Αυγουστιάτικη πανσέληνο, με τις νότες της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας αποχαιρετήσαν το καλοκαίρι στη Σητεία.
Στο φως του καλοκαιριού, κάτω από την Αυγουστιάτικη πανσέληνο, με τις νότες της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας αποχαιρετήσαν το καλοκαίρι στη Σητεία.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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