Μία πραγματική και αδιαμφισβήτητη επέλαση ξένων αγοραστών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά ακινήτων. Αναλύοντας στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos επιβεβαιώνεται πως η διεθνής ζήτηση για αγορά κατοικίας παρουσιάζει συνεχή άνοδο και η Κρήτη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένο που αναλύουμε στην στήλη «Ιχνηλασίες».

Στην Κρήτη συνολικά τα Χανιά παραμένουν στην κορυφή φτάνοντας στα 3.102 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, το Ρέθυμνο ακολουθεί με 2.202 ευρώ/τ.μ., το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ/τ.μ., ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου διαμορφώνεται σε ελαφρώς πιο προσιτά επίπεδα, φτάνοντας τα 1.944 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο.

Πίσω, όμως, από αυτόν τον γενικό μέσο όρο, κρύβεται μια εντυπωσιακή αγορά πολλαπλών ταχυτήτων.

Η αναλυτική χαρτογράφηση των διαθέσιμων ακινήτων στο Λασίθι αποδεικνύει ότι η τοπική αγορά παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Με βάση τα δεδομένα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, στο σύνολο του νομού διατίθενται προς πώληση σχεδόν 1.500 κατοικίες.

Η κατανομή ανά Δήμο αποτυπώνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό των αγοραστών και την προσφορά των πωλητών: Η απόλυτη ναυαρχίδα του νομού είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος με 511 ακίνητα προς πώληση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Δήμος Ιεράπετρας με 264 διαθέσιμα ακίνητα, ενώ σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται ο Δήμος Σητείας με 230 κατοικίες. Το Οροπέδιο Λασιθίου αποτελεί μια πιο εξειδικευμένη και παραδοσιακή μικρή αγορά, με μόλις 9 διαθέσιμες κατοικίες προς πώληση αυτή τη στιγμή.

Πόλωση

Ο Νομός Λασιθίου παρουσιάζει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή στην Κρήτη (1.944 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Η φαινομενικά χαμηλή αυτή αποτίμηση κρύβει μια από τις πιο ακραίες στατιστικές ανισότητες της ελληνικής κτηματαγοράς.

Επί συνόλου 1.482 ακινήτων, ο νομός διαθέτει 291 βίλες (ποσοστό σχεδόν 20% επί του συνόλου). Το γεγονός ότι ένα στα πέντε προσφερόμενα ακίνητα ανήκει στην κατηγορία της βίλας, αποδεικνύει ότι η αγορά δεν είναι απλώς φθηνή, αλλά βαθιά πολωμένη ανάμεσα σε ένα τεράστιο απόθεμα χαμηλής αξίας στην ενδοχώρα και σε υπερπολυτελή θέρετρα που στοχεύουν αποκλειστικά στο κορυφαίο 1% της παγκόσμιας κατανομής πλούτου.

Το εύρος των τιμών σε κάθε περιοχή είναι ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο, καθώς μαρτυρά τα χαρακτηριστικά των ακινήτων και κυρίως το κοινό των δυνητικών αγοραστών. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου οι τιμές κινούνται σε ένα τεράστιο εύρος. Μπορεί κανείς να βρει μικρά διαμερίσματα από περίπου 180.000 ευρώ, αλλά και εντυπωσιακές βίλες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 4.800.000 ευρώ. Αυτό αποδεικνύει το ότι η περιοχή απευθύνεται σε αγοραστές εξαιρετικά υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων.

Στην Ιεράπετρα η αγορά είναι πιο ανοιχτή σε διαφορετικά βαλάντια, καθώς οι τιμές ξεκινούν από 48.000 ευρώ για παλαιότερες κατοικίες και φτάνουν έως και 1.850.000 ευρώ για πολυτελή ακίνητα.

Η Σητεία προσφέρει επίσης ισορροπημένες επιλογές, με ακίνητα που ξεκινούν από τα 75.000 ευρώ και αγγίζουν το 1.700.000 ευρώ για ολόκληρα συγκροτήματα διαμερισμάτων.

Από την άλλη, το Οροπέδιο Λασιθίου προσφέρει κυρίως παραδοσιακές μονοκατοικίες, που κοστολογούνται από 69.800 έως 290.000 ευρώ.

Εστιάζοντας στο κομμάτι της πολυτέλειας, το πιο εντυπωσιακό ίσως στοιχείο αφορά την ευρύτερη τουριστική ζώνη του Δήμου Αγίου Νικολάου, η οποία λειτουργεί ως απόλυτος μαγνήτης. Στο σύνολο του δήμου -και χωρίς να χρειάζεται να διαχωρίσουμε τους επιμέρους οικισμούς -εντοπίζεται ένας τεράστιος αριθμός από υπερπολυτελείς βίλες προς πώληση. Δεκάδες κατοικίες, με εμβαδόν που ξεκινά από τα 200 και συχνά ξεπερνά τα 600 ή 700 τετραγωνικά μέτρα, προσφέρονται με εντυπωσιακές ιδιωτικές πισίνες, άπλετους εξωτερικούς χώρους, πανοραμική θέα και προδιαγραφές απαράμιλλης αισθητικής. Αυτές οι βίλες, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του premium real estate, απευθυνόμενες αποκλειστικά στο ξένο επενδυτικό κοινό και επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χάρτη της μεσογειακής πολυτέλειας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ