Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Σητείας. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σητείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon – Regions4Climate (R4C).

Η συμμετοχή του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή, με επαγγελματίες, επιχειρηματίες, στελέχη φορέων, φοιτήτριες, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας να δίνουν δυναμικό παρόν. Η εκδήλωση στόχευσε στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, καθώς και στη σύνδεση του γυναικείου επιχειρείν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική ανθεκτικότητα.

Διακεκριμένες ομιλήτριες – Σημαντικές παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα περιλάμβανε έξι εισηγήσεις από γυναίκες με καταξιωμένη δράση στον χώρο τους:

Εβελίνα Μπάκιντα – Η δύναμη του storytelling στην επιχειρηματική ταυτότητα

– Η δύναμη του storytelling στην επιχειρηματική ταυτότητα Αντιγόνη Ανδρεάκη – Δεξιότητες επικοινωνίας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον

– Δεξιότητες επικοινωνίας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον Ειρήνη Κοντάκη – Ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμες πρακτικές στην εστίαση

– Ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμες πρακτικές στην εστίαση Μαρία Σίτη – Βιώσιμη κινητικότητα και ενδυνάμωση κοινοτήτων

– Βιώσιμη κινητικότητα και ενδυνάμωση κοινοτήτων Νατάσα Γρηγοράκη – Από την ιδέα στο βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα

– Από την ιδέα στο βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα Μαρίνα Χαιρέτη – Η γυναικεία δημιουργικότητα και ηγεσία

Οι ομιλίες ανέδειξαν σύγχρονα εργαλεία, πρακτικές και νέες προσεγγίσεις για γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν χρηματοδοτικά προγράμματα, δομές υποστήριξης και ευκαιρίες mentoring.

Πολυδιάστατοι στόχοι – Πλούσια αποτελέσματα

Η εκδήλωση πέτυχε όλους τους βασικούς της στόχους:

1. Ανάδειξη γυναικείων προτύπων

2. Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

3. Προώθηση της δικτύωσης

4. Ανάδειξη της ισότητας των φύλων

5. Παρουσίαση εργαλείων υποστήριξης

Τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες

• Έμπνευση από αληθινές ιστορίες γυναικών που ξεπέρασαν εμπόδια

• Πρακτικές γνώσεις για έναρξη και ανάπτυξη επιχείρησης

• Ενημέρωση για βιώσιμες πρακτικές και νέες τεχνολογίες

• Ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες και φορείς

• Αίσθημα συμμετοχής σε μια κοινότητα που προάγει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

Ο Δήμος Σητείας ευχαριστεί θερμά τις ομιλήτριες, τους συμμετέχοντες και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Regions4Climate.

