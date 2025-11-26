Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Σητείας. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σητείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon – Regions4Climate (R4C).
Η συμμετοχή του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή, με επαγγελματίες, επιχειρηματίες, στελέχη φορέων, φοιτήτριες, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας να δίνουν δυναμικό παρόν. Η εκδήλωση στόχευσε στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, καθώς και στη σύνδεση του γυναικείου επιχειρείν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική ανθεκτικότητα.
Διακεκριμένες ομιλήτριες – Σημαντικές παρεμβάσεις
Το πρόγραμμα περιλάμβανε έξι εισηγήσεις από γυναίκες με καταξιωμένη δράση στον χώρο τους:
- Εβελίνα Μπάκιντα – Η δύναμη του storytelling στην επιχειρηματική ταυτότητα
- Αντιγόνη Ανδρεάκη – Δεξιότητες επικοινωνίας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον
- Ειρήνη Κοντάκη – Ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμες πρακτικές στην εστίαση
- Μαρία Σίτη – Βιώσιμη κινητικότητα και ενδυνάμωση κοινοτήτων
- Νατάσα Γρηγοράκη – Από την ιδέα στο βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα
- Μαρίνα Χαιρέτη – Η γυναικεία δημιουργικότητα και ηγεσία
Οι ομιλίες ανέδειξαν σύγχρονα εργαλεία, πρακτικές και νέες προσεγγίσεις για γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν χρηματοδοτικά προγράμματα, δομές υποστήριξης και ευκαιρίες mentoring.
Πολυδιάστατοι στόχοι – Πλούσια αποτελέσματα
Η εκδήλωση πέτυχε όλους τους βασικούς της στόχους:
1. Ανάδειξη γυναικείων προτύπων
2. Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
3. Προώθηση της δικτύωσης
4. Ανάδειξη της ισότητας των φύλων
5. Παρουσίαση εργαλείων υποστήριξης
Τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες
• Έμπνευση από αληθινές ιστορίες γυναικών που ξεπέρασαν εμπόδια
• Πρακτικές γνώσεις για έναρξη και ανάπτυξη επιχείρησης
• Ενημέρωση για βιώσιμες πρακτικές και νέες τεχνολογίες
• Ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες και φορείς
• Αίσθημα συμμετοχής σε μια κοινότητα που προάγει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.
Ο Δήμος Σητείας ευχαριστεί θερμά τις ομιλήτριες, τους συμμετέχοντες και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Regions4Climate.
Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας