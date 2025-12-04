Στα πλαίσια των δράσεων του Δήμου Σητείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου, μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, συμμετέχοντας στην διαδικασία της ελαιοσυλλογής σε κανονικές συνθήκες.

Σ αυτή την πρώτη συνάντηση βρέθηκαν μαθητές των δημοτικών σχολείων Πισκοκεφάλου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους. Η κα Ρίτσα Καναβάκη εκπαιδευτικός, Συνοδός Βουνού και εθελόντρια του Γεωπάρκου Σητείας καθοδήγησε τα παιδιά σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στον ελαιώνα του ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ του Δήμου Σητείας, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κύκλο ζωής της ελιάς, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία του ραβδίσματος και της συλλογής καρπού, αλλά και να ενημερωθούν για τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ελαιολάδου.

Έμαθαν πώς αναγνωρίζεται ο ώριμος καρπός, ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται και γιατί η ελιά θεωρείται σύμβολο ειρήνης, μακροζωίας και ευημερίας αλλά και το κυρίαρχο χαρακτηριστικο της μεσογειακής διατροφής και κουλτούρας.