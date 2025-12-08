Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, θέλω να εκφράσω την απόλυτη στήριξη μου προς όλους εσάς που με τις κινητοποιήσεις σας διεκδικείτε το αναφαίρετο δικαίωμα να μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε και να ζείτε με αξιοπρέπεια στον τόπο σας.

Δεν ζητήσατε ποτέ προνόμια αλλά ίσες ευκαιρίες, δίκαιες λύσεις και πολιτικές που θα επιτρέψουν στην περιφέρεια μας να παραμείνει ζωντανή και παραγωγική.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες συνεχίζετε να παράγετε με κόπο και αφοσίωση και παραμένετε οι κύριοι υποστηρικτές του θεμέλιου λίθου της τοπικής μας οικονομίας και της κοινωνικής μας συνοχής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίες στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ως Δήμος Σητείας θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, να στηρίζουμε και να ενισχύουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και διασφαλίζει το μέλλον των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο.

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο δικός σας αλλά είναι υπόθεση όλων μας.