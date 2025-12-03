Αφορμή για μια μεγάλη γιορτή συμπερίληψης, όπου ο αθλητισμός γίνεται το μέσο για να γεφυρωθούν διαφορές και να αναδειχθεί η δύναμη της συνεργασίας, ήταν η σημερινή, εορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Για δεύτερη χρονιά φέτος τα σχολεία του Δήμου Σητείας, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό Τουρνουά Μπάσκετ το οποίο έχει ως στόχο να δώσει το μήνυμα για μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

Την υποχρέωση και αμέριστη υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής για έναν Δήμο δίκαιο και ισότιμο, μετέφερε στους διοργανωτές ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Νεολαίας & Παιδείας κ Κωστής Λυμπερίου, κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην εκδήλωση.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης στο μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αναφέρει:

“Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στέλνουμε το μήνυμα πως η πραγματική δύναμη μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στον τρόπο που στηρίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της.

Εργαζόμαστε καθημερινά για μια κοινωνία χωρίς εμπόδια, με προσβάσιμες υποδομές, ίσες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και ουσιαστική υποστήριξη στις οικογένειες. Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για εμάς, ο δημότης χωρίς διακρίσεις να μπορεί να ζει, να εργάζεται, να δημιουργεί και να συμμετέχει ενεργά.

Η συμπερίληψη δεν θα πρέπει να αποτελεί σύνθημα, αλλά καθημερινή πράξη για όλους μας.