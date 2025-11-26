Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

Σήμερα τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου, μια ημέρα αφιερωμένη στον καρπό που καθόρισε τον πολιτισμό, την οικονομία και την ταυτότητα της Κρήτης και ιδιαίτερα της Σητείας. Η Σητεία, πόλη των μακραίωνων παραδόσεων, της γης που γεννά εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, δικαιώνεται καθημερινά μέσα από το προϊόν που την έκανε γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο: το παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο Σητειακό Ελαιόλαδο.

Η ελιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο. Είναι σύμβολο ειρήνης, ζωής και συνέχειας. Στους ελαιώνες μας αντικατοπτρίζεται η σοφία των προγόνων μας, η αρμονία της φύσης και η αδιάκοπη προσπάθεια των παραγωγών μας, που με μεράκι και σεβασμό διατηρούν ζωντανή αυτή την ιερή σχέση ανθρώπου και γης.

Σε αυτήν τη σημαντική ημέρα, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι εργάζονται για να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν την ποιότητα του Σητειακού Ελαιολάδου. Παραγωγούς, συνεταιρισμούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, φορείς και κάθε πολίτη που συμβάλλει στην προώθηση του τόπου μας.

Η Σητεία θα συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση που της αξίζει ως Πόλη του Ελαιολάδου, επενδύοντας στη γνώση, την καινοτομία και την προστασία της γης. Με όραμα, συνεργασία και σεβασμό στην παράδοση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο τόπος μας θα συνεχίσει να παράγει ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας και να αποτελεί φάρο αυθεντικότητας και πολιτισμού.