Στο γραφείο του Δήμαρχου Σητείας, κ Γιώργου Ζερβάκη βρέθηκαν σήμερα οι μαθητές της Γ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους.

Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τα παιδιά και συζήτησε μαζί τους για τη λειτουργία του Δήμου, τις καθημερινές προκλήσεις, αλλά και τις δράσεις που υλοποιούνται για τη βελτίωση της πόλης.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για ζητήματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα, το περιβάλλον και τη γειτονιά τους. Ο Δήμαρχος ενθάρρυνε τους μικρούς δημότες να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για την πόλη τους.

Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την συνεδρίαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου με την καθοδήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Νεολαίας & Παιδείας κ Κωστή Λυμπερίου, να ενημερωθούν για την ανακύκλωση στον Δήμο μας από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ Μάνο Δρακάκη, για την πολιτιστική δραστηριότητα από την αρμόδια Αντιδήμαρχο κα Βέρα Περράκη, καθώς και για τον καθοριστικό ρόλο της Πολιτικής Προστασίας από τον Αντιδήμαρχο κ Γιάννη Δασκαλάκη.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου