Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων», σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σητείας, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σητείας, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Λυμπερίου Κωνσταντίνο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπυριδάκη. Η συνάντηση είχε ως θέμα τα κτηριακά ζητήματα των σχολικών μονάδων του Δήμου Σητείας, τα θέματα υλικοτεχνικών υποδομών, καθώς και ζητήματα λειτουργίας των σχολείων.

Η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αποτελεί κοινή ανησυχία για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τον Δήμο Σητείας. Η συζήτηση και η αμφίδρομη ενημέρωση πραγματοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα, με κοινό στόχο όλων τη λύση παθογενειών και προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Τα ζητήματα που τέθηκαν, τόσο μεγάλης όσο και μικρής κλίμακας, αφορούν μεγάλες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και επείγουσες μικρότερες παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Οι μεγάλες παρεμβάσεις σχετίζονται με την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και την επίλυση του ζητήματος στέγασης του νηπιαγωγείου και του ειδικού σχολείου. Είναι γνωστό ότι πολλές σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν νομιμοποίηση και αδειοδότηση, με αποτέλεσμα προγράμματα βελτίωσης της κτηριακής υποδομής (όπως «Φιλόδημος», «Τρίτσης», «Αθήνα» κ.ά.) να μην μπορούν να απορροφηθούν από τον Δήμο Σητείας. Αποτελεί πάγια θέση των Συλλόγων μας η τακτοποίηση όλων των σχολικών μονάδων, ώστε τα μεγάλα έργα να μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αναβάθμισης.

Η ενημέρωση που λάβαμε από τον κ. Σπυριδάκη είναι ότι όλα τα σχολεία έχουν ενταχθεί σε μελέτες τακτοποίησης με κεφάλαια του Δήμου, προκειμένου να δοθεί μόνιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Σχολεία στο παρελθόν χτίζονταν χωρίς άδεια, με τη δέσμευση ότι αυτή θα εκδιδόταν αργότερα — κάτι που όμως ποτέ δεν συνέβη. Η τωρινή ενέργεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς θα επιτρέψει την έγκριση φακέλων και την ένταξη σχολικών μονάδων σε προγράμματα κτηριακής αναβάθμισης. Έγινε επίσης ενημέρωση για την ένταξη σε προγράμματα αναβάθμισης της θέρμανσης και αντικατάστασης κουφωμάτων στις σχολικές μονάδες. Σχετικά με τις παιδικές χαρές, υπενθυμίστηκε το ψήφισμα που είχε εκδοθεί ένα χρόνο πριν για την αναβάθμισή τους. Ωστόσο, η παιδική χαρά πάνω από την πλατεία Παπαδάκη, που αποτελεί και αυλή του Ειδικού Σχολείου Σητείας, δεν έχει ενταχθεί σε κανένα σχετικό πρόγραμμα.

Αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή, έγινε ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Λυμπερίου Κωνσταντίνο, ο οποίος, έχοντας πραγματοποιήσει καταγραφή αναγκών, ενημέρωσε την Ένωση Γονέων και τον Σ.Ε.Π.Ε. Σητείας για την προμήθεια αθλητικού υλικού και τις παρεμβάσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών αποτελεί τροχοπέδη στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από υποχρηματοδότηση της τάξης του 60% προς τους δήμους. Αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια η κατάργηση του Ο.Σ.Κ. και η μεταφορά της ευθύνης ανέγερσης και συντήρησης των σχολικών κτηρίων στους δήμους. Η πρόσφατη κατάργηση των σχολικών επιτροπών είναι επίσης εγκληματική ενέργεια, καθώς οι δήμοι καλούνται να καλύψουν τα κενά του κράτους.

Οι αντιδράσεις του Σ.Ε.Π.Ε. Σητείας είναι διαχρονικές, καθώς η μεταφορά της ευθύνης των σχολικών κτηρίων στους δήμους, χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση, μετακυλύει το πρόβλημα από το Υπουργείο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Σητείας, ύστερα από εκτενή καταγραφή αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω σχετικού εγγράφου, παρουσίασε αυτές τις ανάγκες στη συνάντηση. Μαζί με την Ένωση Γονέων, θέσαμε την ανάγκη τακτοποίησης των κτηρίων και εκτενών παρεμβάσεων στα σχολικά κτήρια της Σητείας. Θέσαμε το ζήτημα της αναβάθμισης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γιαννάκου», καθώς και τη λύση του προβλήματος της αυλής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Αναφερθήκαμε επίσης στην αναβάθμιση των κτηρίων των χωριών της Σητείας και στην εύρεση λύσης για το στεγαστικό πρόβλημα του 6ου Νηπιαγωγείου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Σητείας, το οποίο στεγάζεται σε χώρο που είχε χαρακτηριστεί ως προσωρινή λύση, χωρίς να έχει δοθεί μόνιμη απάντηση για τη μετεγκατάσταση. Είχε συζητηθεί η ανέγερση νέου κτηριακού συγκροτήματος, που θα στέγαζε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ωστόσο δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Προτείναμε και θέσαμε ως προτεραιότητα του Δήμου την ανέγερση αυτού του συγκροτήματος.

Επισημάναμε επίσης ότι το Ειδικό Δημοτικό δεν διαθέτει αυλή για τα διαλείμματα των μαθητών, ενώ η υπάρχουσα παιδική χαρά δεν πληροί τις προδιαγραφές. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθαρίζουν οι ίδιοι τον χώρο πριν από κάθε διάλειμμα. Ζητήσαμε την απομόνωση και βελτίωση του χώρου, με την ανέγερση κιγκλιδώματος και το στρώσιμο με κατάλληλες ελαστικές πλάκες, ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργικός και διάθεση επιπλέον ώρας σε προσωπικό καθαριότητας προκείμενου να μεριμνά για την καθαριότητα της παιδικής χαράς, που κάνουν διάλειμμα οι μαθητές. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας και συμπερίληψης απέναντι στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι παρεμβάσεις στην παιδική χαρά και στους χώρους του Ειδικού Σχολείου καταγράφηκαν από τους Αντιδημάρχους, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι θα προχωρήσουν άμεσα.

Αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα η οριστική λύση των κτηριακών προβλημάτων και όχι οι προσωρινές ή «εμβαλωματικές» λύσεις»