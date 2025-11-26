Έργα ζωτικής σημασίας όπως αυτό της “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ”, έρχονται να λύσουν ζητήματα καθημερινότητας για τον δημότη και τον επισκέπτη. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα δοθεί οριστικά λύση στο σοβαρό ζήτημα της προσπελασιμότητας και κυκλοφοριακής συμφόρησης, η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σε ένα από τα πλέον αναπτυγμένα τουριστικά σημεία του Δήμου. Σε πρώτη φάση η Δημοτική Επιτροπή έδωσε το “πράσινο φως” για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» ύψους 37.000ευρω.

Η απόφαση για προμήθεια και τοποθέτησης εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στην Δημοτική Κοινότητα Τουρλωτής, θα δώσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ενός έργου το οποίο ήταν σε εξέλιξης, στον αυλειο χώρο του Γυμνασίου και της εκκλησίας και το οποίο σταμάτησε αιφνιδίως με υπαιτιότητα του εργολάβου. Ένα έργο που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού ύψους 74.400ευρω.

Η έγκριση κατασκευής πτυσσόμενου Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης 3×3 θα δώσει τη δυνατότητα αθλητικής δράσης εντός και εκτός των ορίων της πόλης. Μια πτυσσόμενης αθλητική εγκατάσταση η οποία θα εξυπηρετεί την διεξαγωγή της καλοκαιρινής διοργάνωσης 3×3 στην πόλη της Σητείας που αποτελεί πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα του Δήμου αλλά και άλλες διοργανώσεις στα δημοτικά διαμερίσματα, χρηματοδότησης ύψους 55.000ευρω.