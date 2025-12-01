Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ Γιώργου Ζερβάκη και του αναδόχου κ Μαντζανά Παναγιώτη η σύμβαση του έργου “Αντικατάσταση στίβου στα Γυμνάσια Σητείας” προϋπολογισμού 139.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους.

Παρουσία των Αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών κ Στέλιου Σπυριδάκη και Διοικητικών Υπηρεσιών Νεολαίας & Παιδείας κ Κωστή Λυμπερίου, ο Δήμαρχος Σητείας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την δρομολόγηση των διαδικασιών επίλυσης ενός προβλήματος το οποίο παρεμπόδιζε την αθλητική δραστηριότητα των μαθητών των δύο Γυμνασίων αλλά και των αθλητών στίβου που προπονούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Της συνάντησης προηγήθηκε αυτοψία στο σημείο παρέμβασης προκειμένου ο ανάδοχος να διαμορφώσει πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει ολική αποξήλωση του υφιστάμενου ταρτάν και αντικατάσταση του με νέο υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικής αντοχής, αντικραδασμικής προστασίας, ελαστικότητας και ασφάλειας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ελαστικό, συνθετικό τάπητα, Class II που θα κατασκευάσει.

Ο Δήμος Σητείας θα καλύψει από ίδιους πόρους τον προϋπολογισμό του έργου “Αντικατάστασης του Στίβου των Γυμνασίων” κρίνοντας επιτακτική την υλοποίηση του, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Σε έναν Δήμο όπου υπάρχει υστέρηση αθλητικών υποδομών αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα Δημοτική Αρχή η μέριμνα βελτίωσης των υφιστάμενων αλλά και η δημιουργία νέων. (από το γραφείο τύπου)

