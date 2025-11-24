Το ξενοδοχείο 5* Cayo Exclusive Resort & Spa στην Πλάκα Ελούντας με θέα την υπέροχη Σπιναλόγκα, αναζητά για τη σαιζόν 2026:

Επισιτιστικά: Bartenders, σερβιτόρους α’, σερβιτόρους β’, Hostess, Captain, Stone Beach Restaurant Manager

Κουζίνα: Sous chef, μάγειρες α’, μάγειρες β’, μάγειρες γ’, ζαχαροπλάστη

Οροφοκομία: Kαμαριέρες, Kαθαρίστριες

Reception: Receptionist, Night Auditor, Guest Relations agents, Grooms, Oδηγό προσωπικού

Συντήρηση: Ηλεκτρολόγο

Κρατήσεις: Reservations Manager, Reservation agent

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση εργασίας καθημερινά δια ζώσης Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00. Εναλλακτικά παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο [email protected] (+30 6985071718).