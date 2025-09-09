Επιχορήγηση 17.500 ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της δράσης που προωθεί η ΔΥΠΑ είναι 2.100 άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προκηρυχθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο θα δώσει σε 2.100 ανέργους έως 29 ετών τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, επιχορηγώντας τους με 17.500 ευρώ. Η ΔΥΠΑ επιδιώκει με τη συγκεκριμένη δράση να συνεχίσει το θετικό αποτύπωμα που άφησε το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας άνεργων νέων, το οποίο προέβλεπε τη χρηματοδότηση 10.000 ωφελουμένων και σημείωσε τόσο μεγάλη ζήτηση, ώστε ο αρχικός προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 70%, φθάνοντας τελικά τα 170 εκατομμύρια ευρώ. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, αναμένεται να προχωρήσει στη νέα δράση, αξιοποιώντας κονδύλια του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αυτοαπασχόληση στη χώρα μας παραμένει ισχυρή παρά τις κρίσεις και τα χρόνια γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία αποθαρρύνουν τους νέους από την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος των καινοτόμων δράσεων της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, οι οποίες αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων. Την τελευταία πενταετία έχουν υλοποιηθεί έξι προγράμματα για τη στήριξη περισσότερων από 21.000 πολιτών, με έμφαση σε νέους, γυναίκες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε τρεις δόσεις

Η επιδότηση των 17.500 ευρώ θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ώστε να εξασφαλιστούν η ομαλή εκκίνηση και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων:

Η πρώτη δόση, ύψους 5.000 ευρώ, θα δίνεται αμέσως μετά την έναρξη δραστηριότητας.

Η δεύτερη δόση, 6.000 ευρώ, θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου.

Η τρίτη και τελευταία δόση, 6.500 ευρώ, θα χορηγείται με τη λήξη του δωδεκαμήνου.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, με στόχο οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τα αναγκαία εχέγγυα για να σταθούν στα πόδια τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ και να μη συμμετέχουν σε εκπαίδευση, εργασία ή κατάρτιση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Συμμετοχή

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.

Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε., ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και εργασίας, ή πολίτες τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η αίτηση χρηματοδότησης, η οποία θα συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο, θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr). Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ.

Επιλέξιμες μορφές

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση και να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων. Οι επιλέξιμες μορφές είναι: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) για τον ομόρρυθμο εταίρο, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και Συνεταιρισμός εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4430/2016. Οι ατομικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δημιουργηθεί από πρώην ανέργους.

Παραδείγματα

Η εμπειρία από το πρώτο πρόγραμμα δείχνει ότι η νεανική επιχειρηματικότητα μπορεί να ξεπεράσει τα στερεότυπα. Αν και πολλοί ωφελούμενοι στράφηκαν σε κλάδους όπως η εστίαση, υπήρξαν και πιο πρωτότυπες πρωτοβουλίες: φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας, ακόμη και μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται ως ticket seller και εντάχθηκε στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων Elevate Greece. Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας κατέχουν μέχρι σήμερα μικρό μερίδιο στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την πενταετία 2019-2024 μόλις το 10% των επιδοτούμενων θέσεων αφορούσε άνεργους νέους που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση. Το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή 85% 90%, αφορούσε θέσεις εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δημόσιο και στους δήμους. Με το νέο πρόγραμμα, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να ισορροπήσει την πολιτική της, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη βραχυπρόθεσμη απασχόληση, αλλά και στη δημιουργία βιώσιμων επαγγελματικών προοπτικών. Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας δεν προσφέρει απλώς εισόδημα σε ανέργους, αλλά καλλιεργεί καινοτομία, αυξάνει την παραγωγικότητα και ενισχύει τη διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

