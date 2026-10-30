Συνελήφθη από την Αστυνομία ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, οποίος αναζητούνταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικία και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα και στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης των εν λόγω εμπρηστικών επιθέσεων έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Στα περιστατικά της Γλυφάδας, όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Γύρω στις 02:15, ο 46χρονος εισήλθε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και στουπί.

Αμέσως μετά, ο 46χρονος μετέβη στην οδό Νυμφών, όπου πυρπόλησε δύο σταθμευμένα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκε σε άλλη πρώην σύντροφό του και το δεύτερο στον νυν σύντροφο αυτής. ​Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν αμέσως τον 46χρονο αξιωματικό.

Λίγο μετά τις επιθέσεις στη Γλυφάδα, στις 4:40 ενημερώνονται οι Αρχές για φωτιά σε όχημα στην περιοχή του Ηρακλείου αυτή τη φορά. Η ιδιοκτήτρια του οχήματος είναι επίσης πρώην σύντροφος του 46χρονου.

Γλυφάδα: «Μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!»

​Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει ο πατέρας της γυναίκας στο σπίτι της οποίας εκδηλώθηκε η πρώτη επίθεση στη Γλυφάδα, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο και ότι ο 46χρονος τους παραπλάνησε.

​«Βλέπουν ότι κατεβάζει μια βαλίτσα, σακούλες και πράγματα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο για να φύγει. Φεύγει. Εγώ φεύγω επτάμισι, δεν ήταν αμάξι εδώ. Μπαίναμε στις κάμερες εννιά, εννιάμισι, δεν υπήρχε αμάξι, δέκα, έντεκα, δεν υπήρχε αμάξι… Κοιμήθηκα», λέει ο ίδιος στο Orange Press Agency.

«Η άλλη η κόρη μου που μένει από πάνω ήρθε με το παιδί της και κοιμήθηκε. Την άλλη την παίρνω εγώ από τη Βούλα, την πάω στο Μετρό γιατί δούλευε έντεκα με επτά το πρωί. Στις δύο και τόσο αλαλάζουν η κόρη μου που μένουν επάνω στον τρίτο ‘Μπαμπά, μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!’».

​Όπως ήταν με τις πιτζάμες, συνεχίζει ο ίδιος, ξυπόλητος, μπήκε στο αυτοκίνητο και έτρεξε εκεί. Η δεύτερη κόρη του, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα από αυτό που δέχτηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, αλλά ευτυχώς τώρα είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι.

​«Από την Ασφάλεια έμαθα μετά ότι λίγα λεπτά αργότερα πήγε στη Νυμφών και έκαψε τα άλλα αυτοκίνητα. Τον τελευταίο καιρό ρωτούσα την κόρη μου αν συνεισφέρει στα έξοδα και μου έλεγε ‘με το ζόρι πληρώνει έναν λογαριασμό’. Μας παραπλάνησε όλους», καταλήγει ο πατέρας.

Πηγή: in.gr