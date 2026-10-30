Ένας 18χρονος μαθητευόμενος ναύτης τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι «ΣΚΑΛΑ» Παλαιόχωρας, κατά τη διάρκεια φόρτωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού χεριού, μετά από πτώση του σε κλίμακα του πλοίου.

Στον τραυματία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Παλαιόχωρας.

Πηγή: cretalive