Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Προκλήσεις Ασφάλειας της Ψηφιακής Πραγματικότητας και Τρόποι Προστασίας από τις Τηλεφωνικές Απάτες» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου WYNDHAM GRAND Crete Mirabello Bay στον Άγιο Νικόλαο.Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Την ημερίδα υποστηρί-ζουν επίσης ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, καθώς και τα ξενοδοχεία WYNDHAM GRAND Crete Mirabello Bay και ZEUS.Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η προστασία των πολιτών και των επαγγελ-ματιών απέναντι στις σύγχρονες μορφές κυβερνοεγκλήματος, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών τρόπων αναγνώρισης και αποτροπής τηλεφωνικών απατών.Ομιλητές της ημερίδας θα είναι:• Ο Αντιστράτηγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ), Δικαστικός Γραφολόγος, Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Α.Ε.Α. Γιώργος Παπαπροδρόμου.• Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικο-λάου, Αστυνόμος Α’ Πέτρος Ζερβάκης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ατσαλάκης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.